İhlas Vakfı Sıla Öğrenci Yurdu tarafından mezun olan 20 öğrenci için mezuniyet gecesi düzenledi.

Kastamonu’daki İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler için mezuniyet gecesi düzenlendi. Geceye öğrenciler, Zonguldak, Karabük, Boyabat ve Kastamonu’dan İhlas Vakfı gönüllüleri katıldı. Mezuniyet gecesinde öğrenciler şiirler okudu, ilahiler söyledi. Duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler, yurt yönetimine teşekkür etti. Daha sonra öğrenciler ve geceye katılan misafirler sohbet etti. Programda konuşan yurt müdürü Enis Köklü tarafından öğrencilere plaket takdim edildi.

Misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Köklü, “Mezuniyet Gecemize Zonguldak’tan, Karabük’ten, Boyabat’tan ve Kastamonu’dan katılan kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Mezun öğrencilerimizi, nefis programa katkıda bulunan idareci ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” dedi.