İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Aydın; iftar, fitre, oruç fidyesi ve zekat vermek isteyen hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

İhlas Vakfı, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor. Vakıf, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine destek elini uzatıyor. Yardım çalışmaları kapsamında, hayırseverlerin yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhlas Vakfı’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "İhlas Vakfı’nın en önemli faaliyetlerinden biri eğitimdir. Yurtlarımızda 2 bin 300 civarında öğrencimiz var. Bu ramazan ayında bu öğrencilerimize iftarlar vereceğiz. Bunun yanında Afrika ve Asya’da operasyonlarımız var. Afganistan’da külliyelerimiz var. Eğitim komplekslerimiz var. 6 – 13 yaş arasında eğitim gören çocuklar var. Buralardaki çocuklar ihtiyaç sahipleri, bu çocuklarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim bu faaliyetlerimize katkı sağlamak isteyen hayırseverler bize telefon numaramız ve web sitemiz üzerinden ulaşabilirler. İftar bedeli bir kişi için 150 liradır. 25 kişilik iftar bedeli 3 bin 750 liradır. 25 kişilik iftar vermek isteyen hayırseverlerimize bu iftar organizasyonlarından videolar gönderiyoruz" dedi.

Aydın, fitre ibadeti üzerine de bilgi verdi. Aydın, "Fitre orucun noksanlıklarını tamamlar. Fitre bedeli hiç değişmez. Fitre bedeli bin 750 gram buğday veya buğday unu, 3 buçuk kilogram arpa, kuru üzüm ve hurma kadardır. Vakfımıza başvuran hayırseverlerin fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Aynı zamanda bize ulaşan hayırseverlerin bizi vekil tayin etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Oruç fidyesini kimlerin verebileceğini de anlatan Aydın, "Sağlık sebeplerinden dolayı, oruç tutmak istedikleri halde tutamayanlar oruç fidyesi verirler. Oruç fidyesi 1 gün için bin 750 gram buğday ve buğday unu bedelidir. 30 gün için ise oruç fidyesini bir gram altın veya bir çeyrek altın olarak verebilirler. Oruç fidyesini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yine oruç fidyesinde de vekalet verildiği takdirde yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İslam’ın 5 şartından biri olan zekat ibadetine ilişkin de bilgi veren Aydın, "Zekat İslam’ın 5 şartından biridir. Zekat zenginlere farzdır. Zenginlik ölçüsü 96 gram altın veya buna eşit paradır. Bu birikimden sonra hicri olarak bir yıl geçmiş ise kırkta birini zekat vermek farzdır. Yine vekalet vererek vakfımıza verebilirler. Biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

İhlas Vakfı, Ramazan boyunca sürdürdüğü yardım çalışmalarını, gönüllüler ve bağışçılar sayesinde hız kesmeden devam ettirecek.