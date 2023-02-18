İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmalarına ilişkin, “Bütün varlığımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Sahadan çekilmedik, ilk günden beri yardımlara devam ediyoruz” dedi.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmalarına ilişkin, “Bütün varlığımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Sahadan çekilmedik, ilk günden beri yardımlara devam ediyoruz” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından İhlas Vakfı tarafından bölgedeki depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı. Yardım çalışmaları çerçevesinde, Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Binası’nda depremzedelerin içinde bulunduğu zor şartların hafifletilmesine yönelik yemek dağıtıldı.

“Bütün varlığımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız”

Depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Deprem olduğu zaman arkadaşlarımız hemen aktivasyon aldılar. Bütün varlığımızla depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Sahadan çekilmedik, ilk günden beri yardımlara devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Yardımlar Adana’da, Osmaniye’de ve Malatya’da da devam ediyor”

Sadece Kahramanmaraş’ta değil, depremin etkisini gösterdiği diğer illerde de yardımların devam ettiğini vurgulayan Aydın, “Şu anda yemek dağıtımı ve çeşitli diğer yardımlar yaptığımız Adana’da, Osmaniye’de ve Malatya’da da devam ediyor. Yardım tırlarımızı depremin merkez üssü olmasından dolayı Kahramanmaraş’a daha yoğun bir şekilde gönderdik ama Malatya, Osmaniye, Adana gibi diğer deprem bölgelerine de gönderiyoruz. Örneğin şu an Malatya’da 4 tane arkadaşımız var aynı buradaki gibi ekipler yemek dağıtıyorlar” diye konuştu.