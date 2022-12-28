Türkiye’de pazarlama sektöründe başı çeken kurumlardan biri olan İhlas Pazarlama İstanbul’daki en büyük mağazasını Sultanbeyli’de açtı.

Türkiye’de pazarlama sektöründe başı çeken kurumlardan biri olan İhlas Pazarlama İstanbul’daki en büyük mağazasını Sultanbeyli’de açtı.

Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde bulunan mağaza gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul’daki en büyük şube olarak açılan mağazanın açılış törenine İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, İhlas Haber Ajansı Anadolu Yakası Bölge Müdürü Mustafa Biçer katıldı. Kurdele kesimi sonrası gerçekleştirilen açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Törende konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz "İstanbul’un en büyük mağazasını açmaktan gurur duyuyoruz. İhlas pazarlama ve İhlas Mağazacılık, sadece bir ticaret firması değildir. İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde dalgalandıran bir kurumdur. İhlas’a yakışır yeni yerlerde bulunmak yeni yerlerde halkımıza hizmet etmek bize memnuniyet veriyor. İhlas herkesin bildiği klasik mağazacılığın dışında bir mağazacılık yapmaya çalışıyor. Halkımıza daha yakın ve daha anlayışlı. Onların alımlarına yardımcı olacak esneklikte bir mağazacılık yapmaya çalışıyoruz. Bugün de İstanbul’un en büyük mağazasını açıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunun gibi birçok örnekle de buluşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

İhlas Pazarlama Anadolu Yakası Bölge Müdürü Yusuf Özdemir "Anadolu Yakası’nda 18’inci mağazamızı açtık. Bugün burada açtığımız mağaza en büyük mağazamız oldu. Hem ürün çeşitliliği hem de sahip olma açısından en avantajlı imkanları sunuyoruz. Sultanbeyli halkımızı da mağazamıza bekliyoruz. Gerçekten görülmeye değer bir mağaza oldu. Hem çeşit hem de imkanlar olarak hayırlı olsun" şeklinde konuştu.