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İhlas Pazarlama’nın uzun yıllardır önemli hizmetler sunduğunu belirten Belediye Başkanı Öztürk, hayırlı kazançlarının devamını diledi. Dursun Beşlioğlu da açılışa katılan konuklarına teşekkür etti.

Yeşilırmak Mahallesi’nde hizmete giren mağazanın açılışına AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İhlas Pazarlama Amasya Bölge Müdürü Dursun Beşlioğlu, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

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