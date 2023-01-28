Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları “2022 Yılı Değerlendirme, Motivasyon ve Ödüllendirme” toplantısında bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları “2022 Yılı Değerlendirme, Motivasyon ve Ödüllendirme” toplantısında bir araya geldi.

Bölge yöneticileri, Türkiye Gazetesi dağıtım personeli, pazarlama ve tanıtım uzmanları, mağazalar ve servis çalışanlarının hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıda 2022 yılı başarılı personelleri ödüllendirildi. Düzenlenen toplantıya, İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Ofisler Koordinatörü Yakup Altuntaş, İhlas Mağaza Koordinatörleri Mevlüt Bedir, Özgür Fidan, Meryem Yalçın, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama ve bölge çalışanları katıldı.

Düzenlenen törende konuşan İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, “Her sene bu tarz programlar düzenliyoruz. İzmir’deki çalışan arkadaşlarımız ile buradayız. Toplantımızda geçen bir yılı değerlendiriyoruz ve hedeflerimizden bahsediyoruz. Burada hem eğleniyoruz hem de arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından başarılı personeller plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.