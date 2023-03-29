İhlas Pazarlama Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nün yeni binası, Genel Müdür Orhan Korkusuz’un da katılım gösterdiği törenle hizmete açıldı.

İhlas Pazarlama Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılışı dün gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan İhlas Pazarlama binasının açılışına, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Eskişehir Bölge Müdürü İbrahim Şengür katıldı. Açılışta kurdele kesiminin ardından Orhan Korkusuz ve Yakup Özaydın, Eskişehir Bölge Müdürü İbrahim Şengür ile birlikte hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

“İyilik ve doğruluğu da tüm Türkiye’ye ihlas ile sergiliyoruz”

Açılışın ardından İHA mikrofonuna konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı firması olan İhlas Pazarlama ile iyiliğin ve doğruluğun sergilendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak şunu rahatlıkla ifade etmek istiyorum ki İhlas Pazarlama sadece bir ticaret firması değildir. İhlas ailesi, tüm Türkiye’de bayrak taşıyıcı bir firmadır. Sadece ticaret değil aynı zamanda iyilik ve doğruluğu da tüm Türkiye’ye ihlas ile sergiliyoruz. Böyle olunca İhlas bayrağına ve adına yakışır yerlere geçmek bizim için bir görevdir. Birkaç yıldır Türkiye’nin her yerinde bölge merkezlerimizi daha güzel ve enerjik ortamlara taşımaya gayret ediyoruz. Bunun yanında fırsat buldukça bize yakışır mağazalarımızı açmaya devam ediyoruz. Son 2 yılda çok ciddi yatırımlar yaptık. Biraz geç kalmış olsak da Eskişehir bölge merkezimiz, bize yakışır bir yere geçti. 8 katlı çok güzel bir yere sahip olduğumuz bölge merkezimiz oldu. Buradaki yatırımdan son derece memnunuz, işlerimizi çok geliştireceğini düşünüyoruz. Son yıllarda tüm Türkiye’de gelişme çizgimize paralel gelişim gösteren Eskişehir’in inanıyorum ki bölge merkezimizin verdiği enerji ile motivasyonla çok daha yukarılara gidecek ve firmanın büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.”