İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürlüğü 2024 yılı performansıyla Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı personel İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz’un katıldığı törende ödüllendirildi.

İhlas Pazarlama Adana Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2024 yılında İhlas ürünlerini satış ve pazarlama konusunda ortaya koyduğu başarılı performans ile Türkiye şampiyonu oldu. İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri ile birlikte başarılı personeller düzenlenen programda ödüllerini aldı.

Adana’da bir otelde düzenlenen programa, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yakup Özaydın, İhlas Pazarlama Gaziantep, Hatay, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölge müdürleri, bölge koordinatörleri Güner Dayan, Mehmet Güven ve Zafer Keskin, Türkiye Gazetesi dağıtım büroları, mağazalar tahsilat birimi ve satış personeli katılım sağladı.

Osmaniye koordinatörlüğü bölgenin en başarılı grubu olurken, Ahmet Aslan kupa ile ödüllendirildi.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, başarının birlik, beraberlik ekip ruhu ile bölgede İhlas ürünlerinin kalitesi ile tüketicide bulduğu karşılığın büyük bir aile oluşturduğunu kaydetti.

"Hedeflerimiz çok büyük"

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, hedeflerinin Türkiye’de lider olmakla birlikte mağazacılıkta milyar dolarlık iş hacmine ulaşan en güçlü pazarlama ve satış şirketi unvanını ileri noktalara taşımak istediklerini söyledi. Korkusuz, "İhlas Pazarlama ailesinde yer almak benim için büyük bir gurur. Adana bizim her zaman gözde bir bölge. Adana’nın 10 yıl sonunda Türkiye şampiyonluğu almaları bizler için gurur verici bir çalışma. Başarının formülü diye bir şey yok aslında başarı işe yüreğini koyarak, disiplinle birlikte elde ederek geliyor. Tabii ki bu hususta bölgenin liderleri Cumali Geleri’nin büyük rolü var. İşlerini yüreklerini koyarak büyük bir aile olarak başardılar. Türkiye’de şampiyonluğu elde ederek bu başarıyı taçlandırdılar. İhlas Pazarlama büyük bir yolculuğun içinde bu yolculuktaki temel düşüncemizde biz geçmişimizden güç alarak geleceğimize ilerliyoruz. Bizim yolumuz uzun, aile ortamında birlikte üzülüp sevinerek bunun sonucu başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.