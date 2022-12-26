Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, İhlas Pazarlama & İhlas Mağazalarının 461. şubesi törenle hizmete açıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, İhlas Pazarlama & İhlas Mağazalarının 461. şubesi törenle hizmete açıldı.

İhlas Pazarlama & İhlas Mağazası’nın açılış törenine, Bölge Müdürü Karabey Bulut, Bölge Müdür Yardımcısı Burak Akpınar, Malatya Bölge Müdürü Engin Turan, Elazığ Bölge Müdürü Veysel Beyazgül, Eğitim Koordinatörü Ahmet Dalkıran, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan ve büyüme hedeflerine değinen İhlas Pazarlama & İhlas Mağazası Bölge Müdürü Karabey Bulut, “Burası sadece bir başlangıç. Elbistan’da ekip olarak güçlü bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. Mağazamızın açılışını gerçekleştirerek artık işe başlayalım. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İhlas Pazarlama & İhlas Mağazası Bölge Müdür Yardımcısı Burak Akpınar ise “461. şubemiz Elbistan’a hayırlı olsun. Firma olarak istihdam oluşturduğumuz için mutluyuz. Kahramanmaraş ve ilçelerine yatırımlarımız devam edecek. Açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İhlas Pazarlama & İhlas Mağazası Ofis Müdürü Seda Demir ve Mağaza Müdürü Keramettin Savaş da, “İhlas Pazarlama’da Aura Clean Max Sağlık ve temizlik robotu ve Aura Cebilon su arıtma cihazı satışı yapılıyor. Mağaza satışımızda ise küçük ev aletleri, çeyiz paketleri, beyaz eşya çeşitleri, televizyonlar, robot süpürgeler, airfryer, elektrikli şofben ve daha birçok ürün satışı yapıyoruz. Elden taksit seçeneği ile 24 aya varan taksitlerle ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Mağazamızın açılışına katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

Yapılan konuşmaların ardından işyerinin açılış kurdelesi kesildi.