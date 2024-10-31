BAUMUN Advanced Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılan İhlas Koleji öğrencileri, gösterdikleri performans ve başarıyla ödüle layık görüldü.

İhlas Koleji, bu yıl ilk kez düzenlenen BAUMUN Advanced’24 Model Birleşmiş Milletler Konferansı etkinliğinde (1st Bahçeşehir University Advanced Model United Nations Turkey) 18 öğrencisiyle temsil edildi. Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin delegasyon olarak yer aldığı “Welcome Back To Bosphorus (Boğaziçi’ne Tekrar Hoş geldiniz)" başlığıyla üç gün süren konferans, yaklaşık 400 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Konferansa katılan İhlas Koleji öğrencilerinden Melike Kurtuluş NATO komitesinde Fransa delegesi olarak, Ahmet Selim Arslancan H-SPECPOL komitesinde Malezya delegesi olarak, Efsa Köse ECtHR komitesinde jüri olarak ve Ömer Eymen Yavuz IOC komitesinde Almanya delegesi olarak göstermiş oldukları performanslarla ‘Honourable Mention’ ödülünü kazandılar.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur konferansta İhlas Kolejini temsil eden ve ödül kazanan öğrencilerini ve danışman öğretmenleri Ömer Yavuz’u tebrik etti. Okur yaptığı açıklamada, İhlas Koleji öğrencilerinin global sorunların tartışıldığı uluslararası platformlarda daha yoğun bir şekilde yer almaya devam edeceğini söyledi.

Bu organizasyonlara katılımın önemine dikkat çeken Okur, “Öğrencilerimizi uluslararası etkinliklere hazırlamak için yeni kulüpler oluşturduk. Bu kulüplerde öğrencilerimiz EYP, MUN, GlobalSchools, Eco-Schools, TEDed gibi organizasyonlarla işbirliği halinde çalışmalar yapıyorlar. İngilizce olarak yapılan bu çalışmalarda ödül kazanan öğrencilerimiz, İhlas Koleji olarak yabancı dil eğitimine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Onların başarılarından dolayı mutluluk duyuyor ve genç nesil olarak evrensel sorunlar karşısında çok önemli aşamalar kaydettiklerini düşünüyoruz. Amacımız yerel bir duruşla evrensel bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmek” dedi.