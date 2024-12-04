İhlas Koleji’nin her yıl düzenlemiş olduğu İhlas’a Geçiş Sınavı’nın (İGS) tarihi 4 Ocak 2025 olarak açıklanırken başvurular da başladı.

Sınav 4 Ocak 2025 Cumartesi günü İhlas Koleji’nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde gerçekleştirilecek. İGS’ye 4-5-6-7-8-9-10-11. sınıf öğrencileri katılabilecekler. Sınava katılmak isteyen öğrenciler İhlas Koleji’nin web sitesindeki sınav başvuru formunu doldurarak kayıt olabilecekler. Katılımcılar sınava dair ayrıntılı bilgilere de aynı web adresinden ulaşabilecekler.

Burs oranlarının yüzde 100’e vardığı İGS’de 2’inci ve 3’üncü sınıf öğrencileri için burs oranları mülakatla belirlenecek. Başarı oranına göre burs oranlarının belirlendiği İGS’de sonuçlar 11 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, İhlas’a Geçiş Sınavı ile başarılı öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkânı vereceklerinin altını çizdi. İhlas Koleji’nin eğitim anlayışı ve sunmuş olduğu imkânlarıyla Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Okur, “Gerçekleştirmiş olduğumuz yenilikçi hamleler ile okullarımızda 21. yüzyılın eğitim ihtiyaçlarını eksiksiz yerine getirdik. Her öğrencimiz uzman eğitim kadrolarımızla geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaktadır” dedi. İGS’ye tüm öğrencileri davet eden Okur, detaylı bilginin İhlas Koleji web sitesinden ve kampüslerinden alınabileceğini söyledi.