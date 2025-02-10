İhlas Koleji’nde eğitimde kaliteyi artırma vizyonuyla 2025-2030 Stratejik Planlama Çalıştayı düzenlendi. Geniş bir katılımla gerçekleşen çalıştayda, önümüzdeki beş yıl boyunca İhlas Koleji’ni zirveye taşıyacak yenilikçi projeler ve stratejiler belirlendi.

Eğitimde geleceğe yön veren stratejik adımlar

İhlas Holding Stratejik Planlama ve Performans biriminin desteği ile üç ay önce başlatılan kapsamlı stratejik planlama sürecinin son aşaması olan 2025-2030 Stratejik Planlama Çalıştayı, on farklı çalışma grubu şeklinde gün boyu devam etti. Bu süreçte, eğitimde mükemmeliyet, sürdürülebilir kalkınma, akademik gelişim, dijital dönüşüm, sosyal sorumluluk projeleri, yapay zekâ ve inovasyon, öğrenci merkezli öğrenme modelleri, uluslararası eğitim standartları ve kültürel gelişim gibi pek çok başlık detaylı bir şekilde ele alındı.

Çalıştay kapsamında, yapay zekâ ve büyük veri analitiği destekli eğitim sistemleri, öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirebilecek yenilikçi öğrenme modelleri, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen programlar ve öğrencilerin küresel dünyaya uyum sağlamasını kolaylaştıracak uluslararası projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, ekolojik sürdürülebilirlik ve çevre dostu kampüs uygulamaları gibi geleceğin eğitim sisteminde giderek önem kazanan konular da tartışıldı.

Eğitimde dijital dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımlar

Çalıştayda dijital okuryazarlık, STEM tabanlı eğitim modelleri, kodlama ve robotik uygulamalar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanımı gibi konular da gündeme alındı. Ayrıca, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri ile donatılması, eleştirel düşünme, problem çözme ve inovasyon gibi yetkinliklerinin geliştirilmesi için uygulanabilecek stratejiler masaya yatırıldı. Çalıştayın kapanışında konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, eğitimin geleceğini şekillendirecek bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti. Okur, şunları söyledi:

"Bugün burada, İhlas Koleji’nin önümüzdeki beş yıl boyunca izleyeceği yolu belirlemek ve hedeflerimizi netleştirmek amacıyla bir araya geldik. Eğitimde sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için güçlü bir stratejik plan oluşturduk. Bu çalıştay, farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak bir vizyon oluşturmayı ve stratejik önceliklerimizi belirlemeyi amaçlıyor. Eğitimde yeniliğe açık, teknolojiye uyumlu, bireysel yetenekleri destekleyen ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayan bir anlayışı benimsemek zorundayız. Bu kapsamda alınan kararların, İhlas Koleji’nin eğitimdeki öncü rolünü daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Okur, Çalıştay sonunda teşekkür belgesi sunduğu katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.