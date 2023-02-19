İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen "İhlas’a Geçiş Sınavı"nda başarılı olan öğrenciler, başarı derecelerine göre belirlenen indirimlerden faydalanabilecekler.

İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen "İhlas’a Geçiş Sınavı"nda başarılı olan öğrenciler, başarı derecelerine göre belirlenen indirimlerden faydalanabilecekler.

Sınav sonuçları 23 Şubat Perşembe günü İhlas Kolejinin internet adresinde (www.ihlaskoleji.k12.tr) açıklanacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren sınav sonuçlarıyla birlikte İhlas Koleji kampüslerine burs oranlarını öğrenmek için başvurabilecekler.

İhlas’a Geçiş Sınavı’nı gerçekleştirdiklerini ifade eden İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Sınavlarımıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yüzde 100’e varan başarı burslarımızdan faydalanmaları adına öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz” dedi.

Yeltekin, ayrıca ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden dolayı deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah’tan rahmet diledi.