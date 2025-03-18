Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Cansın Abdullah Koçak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla TÜBİTAK’ın ulusal çapta düzenlediği "Akıllı Laboratuvarlar" konulu resim yarışmasında Türkiye 2’ncisi oldu.

Bilim ve teknolojinin sanatla buluştuğu yarışmaya ortaokul kategorisinde 759 eser başvurdu. Finalistlerin belirlenmesinin ardından yapılan açıklamada İhlas Koleji öğrencisi Cansın Abdullah Koçak’ın yapmış olduğu eser Türkiye 2’nciliğine layık görüldü.

Yarışmaya katıldığı eserinde geleceğin teknolojisini bilimle birleştirdiğini ifade eden Koçak, tıp alanında bilimsel gelişmeleri hayal ettiğini ifade etti. Yarışmadaki başarısından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Koçak, resim yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, öğrencileri Cansın Abdullah Koçak’ı elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Teknolojinin gelişmeye devam ettiğine vurgu yapan Okur, "Öğrencimiz eserinde, hayalini kurduğu bilimsel çalışmaların örneğinden bir kesit sundu. Teknoloji hızla ilerliyor ve öğrencilerimiz de teknolojiyle beraber eğitimlerine devam ediyorlar. Öğrencimizin sanatla bilimi birleştirerek sunmuş olduğu eser hayal güçlerinin ne denli geliştiğinin bir örneğidir. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.