Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turhan Ayhan Aydeniz, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’nda 6 bin 800 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Gençler kategorisinde katılan Turhan Ayhan Aydeniz ilk kez katıldığı kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyona sonrası konuşan Aydeniz, ilk kez katıldığı gençler kategorisinde şampiyonluğa ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden başarılı sporcu, “Antrenmanlarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Hedeflerimden biri olan gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. Aynı şekilde çalışmaya devam ederek milli forma ile ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptığı açıklamada öğrencisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan bir eğitim kurumu olduklarına vurgu yapan Yeltekin, “Öğrencimizi Türkiye şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. Çalışmasının ve azminin karşılığını alması kendisi kadar bizleri de çok mutlu etti. Bu başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyorum. Biz de İhlas Koleji ailesi olarak sportif alandaki başarılarını akademik olarak da sürdürmesi için gerekli tüm desteği kendisine vermeye her zaman devam edeceğiz. Böylesine geleceği parlak ve değerli bir sporcunun her alanda başarılı olması için yanında olacağız. En büyük temennimiz bu başarılarına milli takımda da devam ederek uluslararası başarılara imza atmasıdır” ifadelerini kullandı.