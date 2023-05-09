İhlas Koleji LOB’IN TURKEY tarafından “Hayata Değer Katanlar” konseptiyle düzenlenen 36. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde eğitim alanında ödül aldı.

Beşiktaş’ta bulunan Swiss Otel’de gerçekleştirilen organizasyona iş ve medya dünyasının önemli kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Zirvede “Eğitim Alanında Hayata Değer Katanlar” kategorisinde ödül alan İhlas Kolejinin Genel Müdürü Bedri Yeltekin, LOB’IN Turkey’e teşekkür ederek, ödülü tüm İhlas Koleji ailesi adına aldığını ifade etti.

Başarının bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Yeltekin, İhlas Koleji olarak konusunda uzman eğitimci kadroları ile çalışmakta olduklarının altını çizdi. “Her platformda vurguladığım gibi eğitim bir gönül işidir. Gönülden yaparak çocuklarımıza katkıda bulunmak ve onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Onlara her türlü imkanı sağlamak bizim vazifemiz. Onların başarıları ile biz mutlu oluyoruz.” diyen Yeltekin, kalitenin başarıyı getirdiğini söyledi.