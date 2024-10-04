İhlas Holding İnşaat Grubu, yeni kampanyasını duyurdu. Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projeleriyle birlikte yapımı devam eden Bizim Evler 11’de geçerli kampanyayla 48 ay taksitle ev alma imkanı sunuluyor.

Ispartakule’nin önde gelen yatırımcılarından İhlas Holding İnşaat Grubu, yeni kampanyasını duyurdu. Hemen teslim avantajına sahip olduğu belirtilen Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10’la beraber yapımı süren Bizim Evler 11 projelerinde geçerli olan kampanyayla yüzde 25 peşin, kalanı 48 ay taksitle ödeme fırsatı sunuluyor.

Bizim Evler serisiyle Ispartakule’de bugüne kadar 11 projede 7 bin 192 daireyle birlikte 477 ticari ünite üreten ve tüm projelerinde toplamda 25 bin aileyi ev sahibi yapan İhlas Holding İnşaat Grubu, imza attığı projelerin tümünde aile konseptine sahip yaşam alanları sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; İhlas Holding İnşaat Grubu, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinden konut alan ailelere geniş daireler sunuyor. 3+1 ve 4+1 tipinde konut seçeneklerinin bulunduğu Bizim Evler 9 projesinde sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek sosyal imkanlar ve 16 adet cadde dükkanı yer alıyor.

Geniş peyzaj alanlarıyla birlikte kapalı yüzme havuzu, fitness center ve Türk Hamamı’yla birlikte çocuk oyun alanları, basketbol ve futbol sahalarıyla Ispartakule’de bulunan Bizim Evler 10 projesinde geniş kullanım alanına sahip 2+1, 3+1 ve 4+1 konut alternatifleri ile bölgedeki ekonomiye büyük katkılar sunacak 58 cadde dükkanı yer alıyor. Yüzde 25 peşin, 48 ay taksitle ev alma imkanı tanınan kampanyanın hemen teslim avantajına sahip olduğu belirtildi. 48 aylık vadenin istenilen taksitinde banka kredisine geçiş sağlanabiliyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplamda 582 daire ve 55 cadde dükkanının yer aldığı Bizim Evler 11 projesinde inşaat çalışmaları sürerken, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru, futbol-voleybol - basketbol sahaları, süs havuzları ve tenis kortu gibi sosyal alanlarıyla özel bir yaşam imkanı site sakinlerinin beğenisine sunuluyor.

Bizim Evler 9, Bizim Evler 10 ve Bizim Evler 11 projeleri, radye temel, tünel kalıp ve taşıyıcı perde duvar sistemleriyle hayata geçiriliyor. Bizim Evler 9, 10 ve 11 projeleri TEM Otobanı, Yüksek Hızlı Tren, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devlet yatırımlarına yakın bir mesafede konumlandırılırken önemli bir lokasyon avantajını da beraberinde sunuyor.