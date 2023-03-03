İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 5. Türkiye Zirvesi’nde ‘Yılın Spor Haber Ajansı’ seçildi.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, 5. Türkiye Zirvesi’nde ‘Yılın Spor Haber Ajansı’ seçildi.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Başkanlığını Hakan Nergis’in yaptığı Türkiye Spor Zirvesi, bu yıl 5. kez düzenlendi. Türkiye Spor Zirvesi’nde İHA Spor Servisi de ödüle layık görüldü. İHA Spor Servisi, 5. Türkiye Spor Zirvesi’nde ‘Yılın Spor Haber Ajansı’ ödülünü almaya hak kazandı.