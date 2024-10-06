Adana’da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), son gününde çok sayıda ziyaretçiye kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen, TGRT Haber, Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Türkiye Today, Türkiye Gençlik, XTG Spor, Mavi Kadın, ve IDA Esports markalarının iletişim paydaşı olarak yer aldığı TEKNOFEST Akdeniz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişiyi Adana’da buluşturdu.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana’da milyonlarca vatandaşın katılımıyla son gününde de hız kesmeden devam ediyor. 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalde, İhlas Holding bünyesinde yer alan TGRT Haber, Tgrthaber.com, Türkiye Gazetesi, Türkiye Today, Türkiye Gençlik, XTG Spor, Mavi Kadın ve IDA Esports markaları, yoğun çalışmalarıyla TEKNOFEST Adana’da en çok ziyaret edilen standlar arasında yer aldı.

Espor takımı IDA e-Sports hayranlarıyla buluştu

PUBG Mobile Süper Ligi’nde mücadele eden IDA e-Sports oyuncularının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, takım tüm hayranlarıyla bir araya geldi. PUBG Mobile’nin özel turnuvaları ise ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

TGRT Haber standına yoğun ilgi

Milyonlarca ziyaretçinin akın ettiği etkinlikte, düzenlenen yarışmalarla birlikte binlerce hediye dağıtıldı. TEKNOFEST’e akın eden vatandaşların en fazla ziyaret ettiği standlardan başında ise TGRT Haber standı geldi.

Alana gelen öğrenciler ve vatandaşlar yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatının Türk bayraklı hava gösterileri ile unutulmaz anlar yaşadı. Hava gösterilerinden bilimsel atölyelere, ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinliğin yer aldığı festival alanına girişlerde uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonu dolayısıyla yoğunluğun olduğu etkinlik alanında ziyaretçiler, Kızıl Elma, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterisini izleme şansı da yakaladı.