Kilis’te bir süre önce çürük raporu nedeniyle yıkılan İhlas Camii’nin temeli yeniden atıldı.

Kilis’te bir süre önce çürük raporu nedeniyle yıkılan İhlas Camii’nin temeli yeniden atıldı.

Bir süre önce Kilis’te İsmet Paşa Mahallesinde bulunan İhlas Camii, Valilik Makamının oluru ile ibadete kapatılarak, Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan teknik rapor doğrultusunda yapı itibari ile sağlam olmadığı için yıkımı gerçekleştirilmişti. Kilis İl Müftülüğü rehberliğinde yerine daha modern bir cami inşa edilmek üzere İhlas Camii için temel atma töreni düzenlendi. Törene Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İlMüftüsü Abdurrahman Şahin, Cami dernek yöneticileri, görevliler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Caminin Kilis’in büyük mahallerinden biri olan ismet paşa mahallesinde bir ihtiyaç olduğunu belirterek "Camiler, Müslümanların birlikte ibadet ettikleri özel mekanlardır. İslam mabetlerini ancak inanmış gönüller imar edebilirler. Camilerimiz aynı zamanda bilgi, birlik ve sevgi mekanlarıdır" dedi. Belediye Başkanı Servet Ramazan, “Şehrimizin semalarını Ezan-ı Muhammedi ile yankılanan camilerimizin sayılarını artırmaya devam ediyoruz. İhlas Cami temel atma törenimizi dualarla gerçekleştirdik. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından İhlas Camii için temel atma töreni gerçekleştirildi.