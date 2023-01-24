Ihlamurkentspor antrenörü İlhan Güderler, yeni bir kulüp olmalarına rağmen iyi bir yol kat ettiklerini belirterek, "Yetenekli futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi.

Ihlamurkentspor antrenörü İlhan Güderler, yeni bir kulüp olmalarına rağmen iyi bir yol kat ettiklerini belirterek, "Yetenekli futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl kurulan Ihlamurkentspor kısa sürede epeyce yol kat etti. Ihlamurkentspor yönetimi yaş gruplarına aldığı hazırlık maçlarıyla yarı yıl tatilini iyi değerlendirmeyi planlıyor. Ihlamurkentspor, 2012-2014 doğumlularda Gençlergücü, 2010-2011-2012 doğumlular için Global ve Eskişehir Koleji ile hazırlık maçı yaptı. Şah halı saha ile Hasan Doğan sahasında gerçekleşen maçlar dostluk havasında geçti.

Ihlamurkentspor antrenörü İlhan Güderler, “Yeni bir kulüp olmamıza rağmen iyi bir yol kat ettik. Önceliğimiz iyi bireyler yetiştirmek, sonrasında iyi futbola bağlı olarak yetenekli futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz” dedi.