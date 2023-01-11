İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince, ildeki ihtiyaç sahibi 110 aileye odun ve kömür, 60 aileye soba yardımında bulunuldu.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince, ildeki ihtiyaç sahibi 110 aileye odun ve kömür, 60 aileye soba yardımında bulunuldu.

“İyilik soğuk geçirmez” sloganı ile başlatılan kampanyaya ilginin giderek arttığını söyleyen Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, ihtiyaç sahibi ailelerin kışa hazırlıklı girmelerini sağlamak amacıyla çalışma yaptıklarını ve belirledikleri ailelere odun kömür ve soba yardımında bulunduklarını belirtti.

Yapılan çalışmaları hayırseverlerin destekleriyle yaptıklarını dile getiren Yenipazar, "Dernek yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz, kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi bir kısmı mülteci olan ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştı. Şimdi de dernek gönüllüsü arkadaşlarımız, il merkezinde 110 ailemize odun ve kömür, 60 ailemize de soba dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem dağıtımları yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Hayırseverlerin derneğimize yaptığı bağışları en doğru yere ulaştırmak için gayret ediyoruz" dedi.