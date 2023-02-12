İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Van ve Özalp’ta oluşturduğu 30 kişilik gönüllü ekibi, Adıyaman’da 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Van ve Özalp’ta oluşturduğu 30 kişilik gönüllü ekibi, Adıyaman’da 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı.

Van ve Özalp’ta 30 kişiden oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman’da 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Gönüllü Serkan Baylak, "Depremin olduğunu duyduğum an kendi aracımla en yakın deprem bölgesine gitmeye karar verdim. Van ve Özalp’tan oluşan 30 kişilik ekiple birlikte Adıyaman’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldım. 5 kişilik gruplara ayrıldık. Enkazdan 8 kişiyi sağ olarak kurtardık, 8 cansız beden çıkardık. Bizim bölgemizdeki arama kurtarma çalışmalarının bitmesi ile evimize döndük. İhtiyaç olursa gitmeye hazırız" dedi.