İHH’nın 2022 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Kütahya İHH Başkanı Mustafa Yenipazar, İHH’nın 2022 yılında Türkiye’de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yaptığı çalışmalarda 177 proje ile 1,8 Milyondan fazla kişiye destek olduğu ifade etti.

Tüm dünyada Corona virüs tedbirleri ve kısıtlamalar kaldırılsa da, özellikle yoksul ülkelerde ekonomik etkilerin 2022 yılında da hissedildiğini söyleyen Kütahya İHH Başkanı Mustafa Yenipazar, “ Savaş, işgal ve hak ihlalleri devam etti; kuraklık ve yetersiz beslenmeye bağlı ölümler yaşandı. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da İHH kapasitesini, yardım sektörlerini genişletti ve milyonlarca ihtiyaç sahibinin yanında oldu. Bütün faaliyet ve projelerini şeffaflık, güven ve adalet gibi temel ilkelerinin üzerine inşa etmeye devam etti. 2022 yılında İHH, gıda güvenliği ve geçim kaynakları, gıda dışı, eğitim, koruma, sağlık, su, sanitasyon ve hijyen, barınma, kültürel ve afet yönetimi sektörlerinde çalıştı. Bununla birlikte insan hakları ve savunuculuk, insani diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalarını sürdürdü, diğer kurumlarla bu konudaki ilişkilerini geliştirdi ve toplantılar düzenledi. Aynı zamanda kendi iç işleyişinde birimler arası ilişkileri en üst seviyeye çıkardı ve kapasitesini arttırdı. Özellikle ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalar yaptı ve 177 proje ile 1.8 milyondan fazla kişiye destek oldu. Ukrayna’da devam eden savaş için insani yardım ve Afrika Boynuzu’nda yaşanan kuraklıkla mücadele için sağlık desteği, su ve gıda yardımı gibi faaliyetleri yürüttü. Filistin, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan için savunuculuk, kalıcı eser, eğitim ve diğer insani yardım çalışmalarına hız kesmeden devam etti” dedi.

“2023 yılını tüm alanlarda kapasitemizi ve yetkinliğimizi arttırarak geçirmeyi hedefliyoruz”

2023 yılını tüm alanlarda kapasitelerini ve yetkinliklerini arttırarak geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Yenipazar, “ Senenin başında yaşadığımız depreme 7 binden fazla profesyonel ve gönüllü ekibimizle müdahale etsek de arama kurtarma kapasitemizi daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bunun yanında, yolumuzu gözleyen öncelikle ülkemizdeki daha sonra diğer kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve iyiliğin yeryüzüne yayılması için katkı sunan tüm bağışçı, gönüllü ve sevenlerimize İHH çalışanları adına sonsuz şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.