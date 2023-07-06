Bilecik’te bir ihbara giden 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin, olayın yaşandığı 10’uncu kata çıkmak için bindikleri asansör ikinci katta mahsur kaldı. Asansörde mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Cebeci Caddesi Cemre Yaşam Sitesi’nde meydana geldi. Site içindeki 20 katlı bir apartmanın 10’uncu katında aile içi şiddet ihbarı alan ekipler olaya hemen müdahale etmek için adresine gitti. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirilirken, ekipleri kata çıkmak için asansöre bindi. Hareket eden asansör binanın ikinci katında aniden durdu. Bunun üzerine asansörde mahsur kalan 7 kişi bölgeye çağrılan Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daha sonra İhbar yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan asansörde herhangi bir firma ismi ve numarası dahi bulunmaması çevredeki vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu.