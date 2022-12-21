Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği’nin (TÜGEM) ‘Sektörün Öncüleri’ sloganıyla gerçekleştirdiği 6. Büyük Buluşma etkinliği İstanbul’da yapıldı. Türkiye’nin 30 ilinden 400’e yakın gayrimenkul profesyonelinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda İhlas Haber Ajansı’na (İHA) sektöre katkılarından dolayı ödül verildi. Ödülü İHA adına Ekonomi Muhabiri Murat Ergin aldı. TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İHA ailesine teşekkürlerini sunarak ödülü takdim etti.

TÜGEM 6. Büyük Buluşma etkinliğinde ödüller sahiplerini buldu. Konut sektörüne katkılarından dolayı İhlas Haber Ajansı’na (İHA) ödül verildi.

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