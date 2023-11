Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) düzenlediği Cumhuriyet’in 100. Yıl Ödülleri töreninde İhlas Haber Ajansı muhabiri basın ödülüne layık görüldü. 11 dalda 81 ödülün sahiplerini bulduğu törende konuşan Başkan Bahar, “Bugün ve gelecekteki vazifemiz; bu vizyon ve emanete yaraşır şekilde çok çalışmak olmalıdır. Zira Cumhuriyet demek; fazilet demektir” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Cumhuriyet’in 100. Yıl Ödül Töreni, ATSO konferans salonunda gerçekleşti. 6 ana kategori ve Cumhuriyet’in 100. Yıl Ödülü’nün takdim edildiği gecenin ev sahipliğini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar yaptı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılını gurur ve coşkuyla kutlamak için bir araya geldik. Bu anlamlı dönüm noktasında bir araya gelmek, ülkemizin kuruluşundan bu yana geçen yüzyılı anmak, bizler için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur” dedi.

“Atatürk ekonomik öngörü ve dehası gerçeğine, bir kere daha şahitlik ediyoruz”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomik hamlesine dikkat çeken ATSO Başkanı Ali Bahar, “Geride bırakılan yüz yıllık süreçte, beş yüz milyon doları ancak aşan bir başlangıç noktasından; trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşarak, dünyanın en büyük ilk yirmi ekonomisi ligine taşınan bir gelişim sürecine hep birlikte şahit oluyoruz. Toplamda dört yüz adedin altında kalan imalat-sanayi kuruluş sayısını, ilk on yılın sonunda on katına çıkaran; oluşturduğu yatırım ortamı ile sağlam kalkınma temellerimizi atan, ’Atatürk ekonomik öngörü ve dehası’ gerçeğine, bir kere daha şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

“Vazifemiz; bu vizyon ve emanete yaraşır şekilde çok çalışmak olmalıdır”

Başkan Bahar, “Ülkede; hür teşebbüs gücü ve cesur girişimcilik iklimini geliştirmek için, kurucu aklımızın bizzat ortaya koyduğu, öncü ve örnek projeler üzerinden sergilediği katkılarını da, minnetle anıyoruz. Keskin liderlik zekası ile göz ardı edilemeyecek finans-kapital kulvarına yönelik olarak kurulan, tam on iki adet milli bankayı ve onların katkılarını da hatırlatmak istiyoruz. O halde, bugün ve gelecekteki vazifemiz; bu vizyon ve emanete yaraşır şekilde çok çalışmak olmalıdır. Zira Cumhuriyet demek; fazilet demektir” dedi.

“İş dünyasının öncüsü olmayı taahhüt ettik”

Cumhuriyet’in 100. yılı ile aynı zamanda ATSO yönetiminin birinci yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süre zarfında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedeflerimize ulaşmak için, büyük bir azimle çalıştık. Bu azim ve kararlılıkla, yerel iş dünyamızı güçlendirmek ve kalkınmamızı sürdürmek için önemli ve büyük adımlar attık. Antalya, artık yalnızca bir şehirden ibaret değildir, aynı zamanda Türkiye’nin turizm başkenti ve kültürel zenginliklerinin kaynağıdır. Ülkemizin cari açık ile mücadelesinin de, tedavisidir, itici gücüdür. Böyle bir şehrin, ticaret ve sanayi odası olmak; sadece bekleneni değil, aynı zamanda iş dünyasının öncüsü olmayı da taahhüt etmektir ve hatta ötesine geçmeyi hedeflemektir. Biz de, ATSO yönetimi olarak, Antalya’ya ve Antalyalılara hizmet etmek için bu yola çıktık. İlkleri yapmak için çalışıyoruz. Sadece üyelerimizin değil, tüm Antalya halkının refahını yükseltmek ve şehri daha ileri taşımak için varız. Karşılaştığımız sorunları, inançla ve yapıcı bir tutumla gündeme getiriyor, ilgili makamlara iletiyor ve takipçisi oluyoruz.”

“Antalya’ya ekonomisi için çalışıyoruz”

Milli kalkınma için, Antalya bölgesinin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve yerel girişimciliği teşvik etmek için projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Bölgesel kalkınma için, Korkuteli ilçemize organize sanayi bölgesi, Elmalı ilçemize, sağlık ve eğitim merkezi yapıyoruz. Sanayi sitelerimizde eksik alt yapıları için, belediyelerimiz ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İş dünyasını temsil etmek için, Antalya’nın en büyük lobi kuruluşu olma unvanıyla, yerel iş dünyamızın sesini Ankara’da ve tüm Türkiye’de, gür bir şekilde temsil ederek, iş dünyası ve devlet arasında köprü oluşturuyoruz. Bakanlıklarımızı ziyaret ederek, sektörlerden gelen talepleri kendilerine iletiyoruz. Lobicilik faaliyetleri için, yasal düzenlemelerde iş dünyamızın sesi oluyoruz. Kobi tanımından, günü birlik ev kiralama hakkında yapılan, kanun tasarısına kadar, görüş bildiriyoruz” dedi.

“250 ton karbondioksit salınımını ve yılda 731 adet ağacın kesilmesini de engellemiş oluyoruz”

Sağlık turizminden, KGF uygulamalarına, tahkim merkezini hayata geçirip, üyelerde farkındalık oluşturmaya kadar, her talebin, her temsilin ve her kararın, takipçisi olduklarını belirten Başkan Bahar, “Toplumsal katkı için, yeni yapılaşan bölgelerimizden, trafik sorununa, Kaleiçi bölgemizden, Kırcamii imar planı sorununa kadar, üyelerimizi doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen, şehir konularında da gündem oluşturarak, yerel yönetimlerle iş birliği halinde çalışıyor ve gelecekte bu ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çevreye katkı için, hizmet binamızın ve Antalya Kültür Sanat merkezimizin, çatısına güneş enerjisi sistemi kurduk. Bu yatırımla; 250 ton karbondioksit salınımını ve yılda 731 adet ağacın kesilmesini de engellemiş oluyoruz. Fraport Tav ile protokol imzalayarak, terk edilmiş bir mermer ocağını rehabilite ettirip, şehrimize kazandırmayı da projelendiriyoruz. Dünya şehri Antalya’mıza yakışacak bir şekilde, karbon ayak izini sıfırlamış bir oda, bir ekonomi ve şehir için çalışıyoruz” diye konuştu.

Refah ve istikrar hepimizin sorumluluğu

ATSO Başkanı Ali Bahar, “Askeri zaferleri; ekonomik zaferlerle taçlandırma gereğini ifade eden ve ‘iktisadiyat demek, her şey demektir’ sözünü bizlere armağan eden bir büyük lider, cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, el birliğiyle çalıştık ve bu çalışma azmi, Türkiye’yi daha aydınlık bir geleceğe taşıdı. Tarih boyunca, cennet vatanımızın çeşitli köşelerinde yaşanan, doğal felaketler de, millet olarak hep bir arada durduk. Bugün bu salonda bulunan her biriniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için, çok önemli bir role sahipsiniz. Ülkemizin refahı ve istikrarı, yalnızca kurumların değil, hepimizin sorumluluğudur. Biz atalarımızdan, büyüklerimizden böyle gördük” dedi.

Antalya ekonomideki dönüşümün de simgesi

Antalya’nın, ekonomide imza attığı müthiş başarı hikâyesiyle, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün de simgesi olduğunu bildiren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

“Sadece Türkiye’nin değil, tüm Akdeniz’i içine alan bu büyük coğrafyanın parlayan yıldızı ve marka şehri haline geldi. Bunu da birazdan fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak, girişimcilerimiz eliyle yaptı. Antalya’nın önemini bildiğim için, Oda ve Borsa Başkanlarımla birlikte öneriler hazırlıyor ve bunları hükümete iletiyoruz. Antalya Odamız ve Borsamızla da ayrıca iftihar ediyorum. Zira her ikisi de akredite Avrupa kalitesinde hizmet sunuyorlar. ATSO, üyelerimize destek için de önemli projeler hayata geçiriyor. ATSO projelerinin her biri, Antalya iş dünyamız için çok değerli. İşte şehirleri marka yapan, zenginleştiren, dünyada öne çıkaran, bu tip vizyonlardır. İnşallah burada gördüğüm birlik ve beraberlik sayesinde, Antalya, hedeflerine ulaşacaktır. TOBB’un bugün ulaşmış olduğu noktada, Antalya Odalarımız-Borsalarımızın ve Başkanlarımızın büyük payı var.”

“Antalya için birlikte çalışalım”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Antalya hiç şüphesiz Dünya’nın en güzel yeridir. Bu güzelliği hep birlikte daha yukarılara çıkarabiliriz. Antalya için hep birlikte çalışırsak, hep beraber emek harcarsak bu güzide şehri, atamızın ‘Dünya’nın en güzel yeri’ dediği bu kenti çok daha yukarılara taşıyabiliriz” dedi.

“Güçlü olmak için çok çalışmalıyız”

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Bu tarih sadece Cumhuriyet’in 100. yılı değil aynı zamanda İzmir İktisat Kongresi’nin de 100. yaşı. Orada bir grup insan toplanıyor ve ekonomik kararlar alıyor. Bu kararlar da bizim ekonomik olarak güçlü olmamız gerektiği. Çünkü ekonomik olarak güçlü olursak bu savaşı kazanmamızın bir anlamı olacak, o zaman bu coğrafyada kalıcı olacağız. Bizim de İzmir İktisat Kongresi ruhuyla ekonomik olarak güçlü olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu konuda tevazu göstermeyin. Her zaman en iyisi olun. Tevazuu özel hayatınızda gösterirsiniz” diye konuştu.

Töreden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ertuğrul Gün’e “Oruç Reis’in hikayesinin başladığı ada, bugün turistlerin cazibe noktası oldu” başlıklı haber çalışmasıyla Kent Ödülleri Kategorisi’nde basın ödülü verildi. Gün ödülünü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATSO Başkanı Ali Bahar’ın elinden aldı.

Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz ise ‘Cumhuriyet Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Kent Ödülleri, Döviz Kazandırıcı Hizmetler, En Eski Faal Üyeler, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi, Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu ve Ticari Bilanço Karı kategorilerinde ödüllerin sahipleriyle buluştuğu tören, Antakya Medeniyetler Korosu’nun konseriyle son buldu.

İki bin kişinin tören salonunu doldurduğu geceye, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, CHP Antalya Geçen Dönem Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçen Dönem Başkanı Menderes Türel, ATSO üyeleri, meslek odaları, STK başkanları ile iş insanları ve Antalyalılar katıldı.