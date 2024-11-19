Eskişehir’de bir yıl önce yıkılması için boşaltılan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin uygunsuz şahısların uğrak noktası olduğuna yönelik yapılan haber sonrasında Eskişehir Valiliği konuyla alakalı çalışma başlatıp, binanın yıkımına başlandı.

Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi’nde bulunan ve 1 yıl önce binanın yenisinin yapılması için boşaltılan Tunalı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin terkedilmiş hali mahallenin tepkisini çekerken, binanın içerisinde tekinsiz ve iddiaya göre madde bağımlısı şahısların bulunması insanları korkutuyordu. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) konuyu haberleştirmesinin ardından, Eskişehir Valiliği konuyla alakalı harekete geçti. Yıkımına başlanan okulun çatısındaki kiremitlerin aktarıldığı görüldü. Binanın içerisinde de yıkımın devam ettiği binada çalışmaların hızlandırıldığı ve yakında biteceği öğrenildi.

“Yıkılması çok iyi bir durum”

Eski okulunun uzun zamandır terk edilmiş görüntüsünden oldukça üzüntü duyan İhsan İnak, Valiliğin çalışmasını yerinde bulduğunu belirtti. konuyla alakalı konuşan İnak, “Burası benim eski okulum. Yıkılması çok iyi bir durum. Yoksa burası çok mezbelelik olacaktı. Şimdi en azından yıkılıp yeniden yapılması daha iyi olur. Geçtiğimiz günlerde yangın çıktı, gece vakti itfaiye geldi. Nereden girdilerse tinerciler içeriye girmiş, yıkıp yakmışlar. Ancak şu anda yıkılması emniyet açısından da iyi oldu yani. Çünkü vatandaşların çoluğu çocuğu var. Biliyorsunuz, burada çocuklara her türlü şey olabilir” ifadelerini kullandı.