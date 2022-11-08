Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki sahilde bulunan alanda yapılan dolgu çalışmalarında projeye aykırı davranılarak doğaya ve denize zarar verildiğinin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından atıklar bölgeden temizlenirken Alaplı Belediyesi’ne atıkların dökülmemesi ve alanın kapatılması konusunda önlem alınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki sahilde bulunan alanda yapılan dolgu çalışmalarında projeye aykırı davranılarak doğaya ve denize zarar verildiğinin ortaya çıkmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından atıklar bölgeden temizlenirken Alaplı Belediyesi’ne atıkların dökülmemesi ve alanın kapatılması konusunda önlem alınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Alaplı ilçesinde Karşıyaka sahili olarak bilinen alanda yapılan dolgu çalışmalarında yönetmeliklere ve projeye aykırı davranılarak doğaya ve denize zarar verildiği, bölgenin yakınında biriken çöplerin de çevre kirliliği oluşturduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki sahilin kirlendiği ile ilgili İHA’nın haberi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Şenol Ayyıldız ve müdürlüğe bağlı ekipler bölgede yaptıkları idari ve teknik incelemede bölgede geçen aylarda meydana gelen sel sonucu etkilenen yerleşim yerlerinden dereye karışan malzemelerin birikmesi ve izinsiz atık dökülmesinin sonucunda çevre kirliliğinin yaşandığını tespit etti.

Alanda bulunan atık malzemelerin kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ivedilikle yaptırılması konusunda Alaplı Belediyesi’ne bildirim yapıldı. Bunun üzerine Alaplı Belediyesi ekiplerince alanın temizleme işlemleri başlatıldı. Alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü ekipleri eşliğinde atıkların dökülmemesine yönelik önlemlerin aldırılması ve alanın kapatılması gerekliliği konusunda Alaplı Belediyesi’ne uyarılar yapıldı.

Öte yandan alanda hali hazırda ekiplerin çalıştığı; inşaat yığıntılarının kaldırılması çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.