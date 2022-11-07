Siirt’in Eruh ilçesinde Demiremek köyü pikniğe giden çocukla ip ve odun parçasından voleybol sahası yapıp kız ve erkek takımı oluşturup taşlar arasında turnuva yapmışlardı. Saha için direk yerine odun parçası ve file yerine de halat ve ipler kullanan çocuklar, sahalarının düzenlenmesini ve direk, file ve top istedi.

Siirt’in Eruh ilçesinde Demiremek köyü pikniğe giden çocukla ip ve odun parçasından voleybol sahası yapıp kız ve erkek takımı oluşturup taşlar arasında turnuva yapmışlardı. Saha için direk yerine odun parçası ve file yerine de halat ve ipler kullanan çocuklar, sahalarının düzenlenmesini ve direk, file ve top istedi.

İHA’nın haberi ses getirdi, köy çocukları için kolları sıvayan Gençlik ve Spor Bakanlığı çocuklar için voleybol sahası yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu çocukların sesini duyup harekete geçti. Siirt Eruh Kaymakamlığı ve Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri köye gidip gerekli çalışmaları yaptı. Çocuklara saha düzenlemesinde yardımcı olup; file ve top götürdü, çocuklara spor malzemeleri dağıttı.

İsteklerinin yerine gelmesiyle mutlu olan köy çocukları da, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eruh İlçe Kaymakamı ve Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürüne teşekkür etti.