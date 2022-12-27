Mersin’de icralık gayrimenkul ve araçların satışa çıkarılması ihalesine fesat karıştırdıkları iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de icralık gayrimenkul ve araçların satışa çıkarılması ihalesine fesat karıştırdıkları iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde hareket ederek icra dairelerince ihale yoluyla satışa çıkartılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip ederek, ihaleye fesat karıştıran şahısların olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda haksız kazanç sağlamak amacıyla oluşturulan suç örgütünün, ihalelere katılmak isteyenleri tehdit, cebir ve şantaj yoluyla ihaleye girmekten vazgeçirdiği, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mükelleflerin borçlarına karşılık haczettiği araçları icra daireleri aracılığıyla satışa çıkardığı sırada suç şebekesinin devreye girerek araç sahibi ve ihaleye girecek olan diğer şahıslar ile irtibat kurdukları, ihale başlangıcında yatırılması gereken teminatı yatırdıkları ancak mükellefin isteği üzerine ihale sonrasında aracın bedelinin tamamını yatırmayarak teminatı yaktıkları, ihalenin tekrar yapılmasına sebebiyet verdikleri belirlendi. Ayrıca ikinci teklif veren şahısların da ihaleyi almasını engelledikleri, sonraki ihale sürecini de takip ederek aracı düşük maliyet ile satın aldıkları veya ihale sürecinin uzamasına sebebiyet vererek aracın mükellefte kalmasını sağladıkları tespit edildi. Bugün sabah belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı adreslere operasyona düzenlendi. Yapılan baskınlar sonucunda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.