Denizli’nin Çameli ilçesinde proje ihalesi gerçekleştirilen yeni gölet, Kolak Mahallesi’nin tarımı ve doğal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Denizli’nin Çameli ilçesinde proje ihalesi gerçekleştirilen yeni gölet, Kolak Mahallesi’nin tarımı ve doğal yaşamına önemli katkı sağlayacak.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçeye bağlı Kolak Mahallesi’nde inşa edilecek yeni göledin proje ihalesinin gerçekleştirildiği müjdeledi. Gölette depolanacak 350 bin metreküp su ile hem tarım hem de doğal yaşamdaki canlıların ihtiyacının karşılanacağını duyuran Başkan Arslan, "Göledin tamamlanmasından sonra mahallenin geleceği şekillendirilecek. Tarımsal alanda gelişme kaydedilecek. Yapılan göletler bölgenin ekonomik yapısını değiştirdiği gibi tarımsal değişikliğin yaşanmasına neden olacak” dedi.

“Bölgeye hayat verecek”

İlçe tarımı ve hayvancılığına büyük katkı sağlayacak olan projeye katkı sunanlara teşekkür eden Başkan Arslan, “Kolak Mahallemizde bulunan gölette depolanacak 350 bin metreküp su ile hayvan içme suyu karşılanacak ve bin dekar arazi sulanabilecek. Çameli ilçemizde sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız. Gölet çalışmaları için başta Tarım ve Orman İşleri Bakanımız Vahit Kirişçi’ye, DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca‘ya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Müjdeler vermeye devam edeceğiz. İlçemize ve mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.