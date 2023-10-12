İhlas Haber Ajansı Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu ve muhabirler Serkan Erkoç ile Alper Yıldırım, yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

Vali Polat’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunan Çapanoğlu, İHA’nın ülke ve bölge genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında Polat’a bilgiler verdi.

Vali Ziya Polat’ta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kars’ın her alanda daha iyi noktalara gelmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.