Cenaze töreninde Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ü; meslektaşları, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, DHA Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Akyüz ailesinin taziyeleri İskele Mahallesi’ndeki taziye evinde kabul edeceği belirtildi.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören Sabahat Akyüz, yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Akyüz, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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