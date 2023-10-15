Aydın’da İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.