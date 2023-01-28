İhlas Haber Ajansı (İHA) Rize Muhabiri Hasan Fehmi Demir, Ezginur Balci ile mutluluğa ’evet’ diyerek dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Rize Muhabiri Hasan Fehmi Demir, Ezginur Balci ile mutluluğa ’evet’ diyerek dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Rize muhabiri Hasan Fehmi Demir, Ezginur Balci ile bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreninde mutluluğa ’evet’ diyerek dünya evine girdi. Çiftin nikahını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin kıyarken çiftin şahitliklerini ise Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Vali Yardımcısı Ertuğrul Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İhsan Alkan, Gazeteci Mustafa Bayrak, Gazeteci Oğuz Bal ve damadın arkadaşı Hüsnü Yunus Metin yaptı. Nikah töreninin ardından pasta kesildi ve davetliler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, kendisinin evlilik yıldönümünde çiftin nikahını kıydı. Çiftin nikahını kıyan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptığı açıklamada "Bugün önemli bir nikaha şahitlik ediyoruz çünkü Hasan Fehmi kardeşimiz bizim için, Basın camiası için ve Rize için önemli birisi. Bugün izdivacın ilk günü ki ben nikahları önemsiyorum. Çünkü nikah sadece bir çiftin bir araya gelmesi değil, iki soy ismin bir araya gelmesidir. İki akrabanın, bazen iki şehrin bazen de iki devletin bir araya gelmesini sağlar. Tabi bugününde bir önemi var. Çünkü Hasan Fehmi Demir 4 yaşındayken yine bir 27 Ocak günü ben evlenmiştim. Bundan sonra her yıl evlilik yıldönümünü birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Ertuğrul Arslan ise yaptığı konuşmada, "Hasan Fehmi Demir benim ilkokul arkadaşım. Onun nikahında şahitlik etmek beni çok mutlu etti. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diyerek, evlilik cüzdanını Ezginur Balci’ye verdi.