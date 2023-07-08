Eskişehir’de jandarma ve polis ekiplerine mukavemet gösterdikleri esnada kendilerini görüntüleyen İHA muhabirine saldıran şahıslar hakkında başlatılan işlemler devam ediyor.

Dün öğle saatlerinde, Esentepe Mahallesi Varna Sokak’ta bulunan bir eve İl Jandarma Komutanlığı’na ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Hırsızlık şüphelisi şahısların evlerine düzenlenen operasyonda, jandarma ve polis ekipleri mukavemet ile karşılaştı. Hem jandarma hem de polis ekiplerine zorluk çıkartan şahıslar, o anları görüntüleye İHA muhabirine saldırdı. Kayıt aldığı cep telefonuna vurarak yere düşüren şahıslar, aynı zamanda küfür, hakaret, tehdit ve darp olaylarını da gerçekleştirdi.

Muhabirin şikayeti üzerine 4 kişi gözaltına alındı

Çıkan arbedelerin ardından mukavemet gösteren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan İHA muhabirinin şikâyeti üzerine olay yerinde bulunan 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 4 kişi hakkında, adli işlemlerin başlatıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.