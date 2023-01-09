Bir Kalp Bin Umut Derneği, sahada çalışan gazetecilere yönelik sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmada, Batman’da İhlas Haber Ajansı Muhabiri Osman Arslan’ı "Son Dakika" dalındaki en iyi gazeteci plaketiyle ödüllendirdi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği, sahada çalışan gazetecilere yönelik sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmada, Batman’da İhlas Haber Ajansı Muhabiri Osman Arslan’ı "Son Dakika" dalındaki en iyi gazeteci plaketiyle ödüllendirdi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği, sahada çalışan gazetecilere yönelik sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmada, yerel ve ulusal muhabirleri katıldığı yarışmada Batman’dan Türkiye gündemine son dakika haberleri getiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Osman Arslan "Son Dakika" dalında birinci seçilerek plaketle ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Dernek Başkanı Veysi Mercimekçi, "Sahada çalışan gazetecilerin enlerini belirlemek için sosyal medyada ilkini düzenlemiş olduğumuz yarışma, binlerce katılım ile gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, birinci olan arkadaşlarımızı da kutluyorum. Amacımız, sahada çalışan ve tüm yükü üzerinde taşıyan gazeteci dostlarımızın moral ve motivasyonunu artırmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmektir. Bu etkinliğimiz her yıl daha kapsamlı şekilde yapılarak devam edecek" dedi.

İHA Muhabiri Arslan, görev bölgelerinde haberleri en hızlı ve en doğru şekilde aktarmayı hedeflediklerini belirtip, kurumuyla nice güzel haberlere imza atmayı amaçladığını söyleyerek teşekkür ettiğini ifade etti.