26’ncı Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, müsilaj görüntüleriyle mansiyon dalında ödüle layık görüldü.

26’ncı Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, müsilaj görüntüleriyle mansiyon dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 26’ncı Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninde İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, Kadıköy Caddebostan’da çektiği müsilaj görüntüleriyle mansiyon dalında ödüle layık görüldü. Ödül törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergun Turan, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve basın camiasından çok sayıda muhabir ve kameraman katıldı.

“Görüntüyü çekebilmek için Caddebostan Sahili’nde haftalarca bekledik”

Ödüle layık görüldüğü için teşekkür ettiğini dile getiren İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç, "Öncelikle böyle bir ödül töreni düzenlendiği için çok teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı muhabiri olarak müsilaj görüntüsüyle ödül aldım. Biz müsilajı fark edilmeden önce Kocaeli’nde su altından çekmiştik. Orada çok deniz salyası olduğunu bilmiyorduk. Daha o zaman gündemde değildi. Su altında görüntüledikten 3-4 ay sonra müsilaj su üstüne çıkmaya başladı. Biz de yanımızda getirdiğimiz dronlarla müsilajı çektik. Ödül aldığımız görüntüyü çekebilmek için Caddebostan Sahili’nde haftalarca bekledik. Çarpıcı görüntüleri yakalamak için doğru açı ve ışığı bekledik. Biz de çevre felaketini dron ile görüntüleyerek bu ödüle layık görüldük. Herkese teşekkür ederim" dedi.