İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’a, kentin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’a, kentin tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Gölbaşı Akçabel köyünde bu yıl 2’incisi düzenlenen İncir Festivali Tertip Komitesi Başkanı Reşit Kaşıkara, hem festival hem de Adıyaman’a katkılarından dolayı İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslataş’a plaket takdim etti.

İHA Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Reşit Kaşıkara ve beraberindeki heyet, tarımdan turizme, sanattan sanayiye yapılan her haber ile kendin tanıtımın yapıldığını ve bu nedenden dolayı İHA’ya müteşekkir olduklarını söyledi.

Reşit Kaşıkara, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz İncir Festivali haberini servis ederek köyümüzün ve festivalimizin tanıtımına katkı sunan İhlas Haber Ajansı’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaptıkları haberler ile her zaman kentimizin tanıtımında önemli rol oynayan Ahmet Arslantaş’ın başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Ahmet Arslantaş, ise plaketten dolayı teşekkürlerini iletti.