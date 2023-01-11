Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’a plaket verildi.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’a plaket verildi.

Türkiye Petrolleri Salonunda gerçekleştirilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde gazeteciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu bir araya geldi.

AGAD tarafından gazeteciler için düzenlenen geçede ünlü Sanatçı Kahtalı Mıçı sahne aldı. Kahtalı Mıçı birbirinde güzel eserleri seslendirdiği gecede, meslekte 25 yılını dolduran gazetecilere ve geceye katkı sağlayan kişilere plaket verildi. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş’a da meslekteki 25’inci yılı nedeniyle plaket verildi.

Gecede Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AGAD Başkanı İbrahim Aslan birer konuşma yaptı.

Başkan İbrahim Aslan konuşmasında, gazetecilik mesleğinin dünden bugüne tarihini ve günümüzde çözüme kavuşmayı bekleyen sorunları dile getirirken, hayatını kaybeden basın mensuplarını anarak geceye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, basın özgürlüğü konusun da, temel haklar hürriyetler konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, basının önemli görev üstlendiğini, kamu ile halk arasında önemli bir köprü görevi yaptığına işaret etti.