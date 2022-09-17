Dün, vefat eden İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in kız kardeşi Yasemin Erdem için Yenice ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yeşil Camii’nde düzenlenen törene Erdem’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdem’in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’in vefat eden kız kardeşi Yasemin Erdem (38) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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