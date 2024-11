Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Onur Arazsu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Aydın Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Onur Arazsu, İHA Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ve Aydın muhabirleri ile bir araya geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’un basına verdiği desteklerden söz edip, basının toplum üzerindeki etkisini ve öneminin bilincinde olduklarını kaydeden Arazsu, "Basın, bizler için sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda halkımızla olan iletişimimizi güçlendiren en önemli araçlardan biridir. Basın mensupları haber yapmakla kalmayıp, toplumsal bilinç oluşturma görevini de üstleniyorlar. Bu nedenle doğru ve tarafsız haber yapmanın yanı sıra, yerel sorunlara dikkat çekmek ve çözüm önerileri sunmak da büyük bir önem taşıyor. İhlas Haber Ajansı da gündemi takip eden ve halkı bilgilendiren önemli bir medya kuruluşudur. Tarafsız ve hızlı haberciliği ile kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlıyor" diyerek özverili çalışmalarından dolayı İHA’ya teşekkür etti.

Arazsu medya kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerin bilgi alışverişi ve işbirliğini güçlendirmek için önemli bir platform oluşturduğunu belirterek, "Amacımız, Aydın’ı daha ileriye taşımak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu hedefe ulaşmak için basınla el birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı’nın, 4 Ocak 1993 tarihinde Türkiye’nin ilk özel Türk haber ajansı olarak faaliyetlerine başlayıp başarı ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, "Doğru, hızlı ve objektif haberciliği kendisine ilke edinen İHA, Türkiye’de 25 bölge müdürlüğü ile 81 ilde hizmet vermektedir. Ürettiğimiz haberleri an be an abonemiz olan kurumlara uydu ve internet üzerinden servis etmekteyiz. Kendi teknik servisi tarafından iç aksamı üretilen canlı yayın araçlarını kullanan İHA, bu sistem ve araçlarla Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir" diyerek ziyaretinden dolayı Arazsu’ya teşekkür etti.