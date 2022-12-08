İhlas Haber Ajansı Afyonkarahisar Muhabiri Gökten Ceylan’ın annesi Naile Ceylan geçirdiği bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybetti. Naile Ceylan’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, İhlas Haber Ajansı Eskişehir Bölge Müdürü Mehmet Emin Toker, İhlas haber Ajansı Bölge Haber Müdürü Aydın Sarıoğlu, İhlas Haber Ajansı Bilecik Muhabiri Cem Kaan Toka, Ceylan’ın sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Naile Ceylan’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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