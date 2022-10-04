Araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına “Welcome Fest 2022” ile merhaba dedi.

Araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına “Welcome Fest 2022” ile merhaba dedi.

Nitelikli eğitim ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına “Welcome Fest 2022” ile merhaba dedi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun olarak hazırlanan festivalde öğrenciler, canlı müzik, Dj performansı, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla yeni eğitim ve öğretim yılına güzel bir başlangıç yaptı.

Öğrenciler festivalde keyifli vakit geçirdi

Dünyanın öncü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Kaliteli Eğitim” kategorisinde dünyada 16’ıncı, Türkiye’de 1’inci sırada yer alıyor. Araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerleyen İGÜ, yaptığı çalışmalarla hem sürdürülebilirliği destekliyor hem de tüm canlılar için yaşam alanları sunuyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına başlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencileri, canlı müzik, Dj performansı, çeşitli oyunlar ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

“Sokak hayvanlarına daha mutlu yaşam alanı sunuyoruz”

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”, “Nitelikli Eğitim” ve “Karasal Yaşam” kategorilerine uygun olarak hazırlanan “Welcome Fest 2022” ile yeni eğitim ve öğretim yılına merhaba diyen İGÜ, festival alanında yapılan çalışmalarla ekolojik dengeye önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Hem festival alanında hem de fakültelerde bulunan sokak hayvanları için konulan mama ve su kapları öğrencilerin büyük beğenisini aldı. Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen, plastik atıklar karşılığında kedi ve köpek maması verilmesi projesine, İGÜ de fakültelere yerleştirdiği geri dönüşüm kutularıyla destek sağlıyor. Plastik atık kutularını hayata geçirdiklerini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Plastik atıklar için üniversitemizin belirli noktalarına kutular koyduk. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz plastik atıklarını bu kutulara atacaklar, biriktirdiğimiz plastik atıklar karşılığında kedi ve köpek mamaları alacağız. Yani hem geri dönüşüme katkı sağlayarak çevreyi koruyoruz hem de sokak hayvanlarına daha mutlu yaşam alanı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.