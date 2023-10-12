TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin 43 projesi desteklenmeye hak kazandı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), “Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyerek, öğrencilerinin bilimsel, teknolojik, araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalarına imkân sağlıyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/1. dönemi çağrısı sonuçlarına göre İGÜ’lü öğrencilerin 43 projesi desteklenmeye hak kazandı.

“Öğrencilerimizin üniversite hayatlarına proje deneyimi eklemeleri konusunda kararlıyız”

Program, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans ve ön lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. İGÜ’nün, öğrencilerin ön lisans ve lisans eğitimleri boyunca bilimsel araştırma projelerinde aktif rol oynaması konusunda destekleyen ve ar-ge kültürünü aşılayan bir üniversite olduğunu belirten İGÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serap Yeşilkır Baydar, “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü olarak Komisyon Başkanımız ve Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necmettin Maraşlı liderliğinde öğrencilerimizin fikirlerini projelendirmeleri ve bu projeleri profesyonel bir şekilde kurgulayabilmelerine zemin hazırlıyoruz. Verdiğimiz seminerler, eğitimler ve bilgilendirme mesajlarıyla farkındalıklarını artırıyoruz. Her bir öğrencimizin hem kurum içi hem de kurum dışı hibe programlarına başvurarak üniversite hayatlarına proje deneyimi eklemeleri konusunda kararlıyız. Akademisyen kadromuzla iş birliği içerisindeyiz. Her dönem katlanarak artan başarımızla öğrencilerimizi ve de fikirlerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geliştirdiği projelerin desteklendiği programda İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 18 proje, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 8 proje, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu’ndan 6 proje, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden 5 proje, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 2 proje, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden 2 proje, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan 1 proje, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 1 proje ile toplamda 43 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.