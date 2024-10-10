İstanbul Gelişim Üniversitesi; Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi gibi birçok köklü kurumun yer aldığı THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 listesinde Araştırma Kalitesi alanında ilk 500, genel sıralamada ise 1001-1200 bandında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025 yılı için Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nı açıkladı. Sıralama, 2019-2023 yılları arasında Eğitim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüm kriterleriyle değerlendirildi. Bu süreçte dünya genelinde yaklaşık 40.000 üniversiteden, çeşitli kriterleri karşılayanlar sıralamaya dahil edildi. Bu sıralamada 2 binden fazla kurum yer alırken, Türkiye 91 üniversiteyle temsil edilerek tarihi bir başarı elde etti. Ayrıca, ilk 1000 içerisinde 12 Türk üniversitesi yer aldı.

THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025’te önemli bir başarı elde eden İGÜ; genel sıralamalarda dünyada 1001-1200 bandında derecelendirilirken Türkiye üniversiteleri arasında 13’üncü ve vakıf üniversiteleri arasında 8’inci sırada yer aldı.

Araştırma Kalitesi alanında; Dünyada 473’üncü sırada yer alan İGÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 3’üncü vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada listelendi.

Uluslararası Görünüm alanında; Dünyada 596’ncı sırada yer alırken Türkiye’de 5’inci sırada yer aldı

İGÜ’nün sıralamalarda elde ettiği başarı, üniversitenin yüksek kaliteli eğitim ve araştırma alanındaki kararlılığını ve uluslararası standartlara uyumunu gösteriyor. Dünya üniversitesi vizyonula ilerleyen İGÜ; öğrencilerine yenilikçi ve çağdaş bir eğitim sunarken, araştırma faaliyetlerini de destekleyerek, dünya genelinde tanınan bir üniversite olma yolunda emin adımlar atıyor.

“Bu başarı, sadece bir sıralama değil; aynı zamanda akademik mükemmeliyet ve yenilikçi eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025’te Araştırma Kalitesi alanında ilk 500 üniversite arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası alanda genel sıralamalarda 1001-1200 bandında konumlanarak, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 8’inci sırada olmamız, hep birlikte yürüttüğümüz yoğun çabaların ve özverinin bir sonucudur. Bu başarı, sadece bir sıralama değil; aynı zamanda akademik mükemmeliyet ve yenilikçi eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Vizyonumuz, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunarak, onları küresel düzeyde rekabet edebilecek bireyler haline getirmektir. Araştırma ve yenilik alanındaki çalışmalarımızla, bilgi üretiminde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı elde etmemizde katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize ve üniversitemizin paydaşlarına teşekkür ediyorum. Gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerlemeye devam ederek İGÜ’nün uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek daha nice başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’nin başarısını yorumlayan THE Global Başkanı Phil Baty “Üst sıralardaki Türk üniversitelerin sayılarının artması, Türkiye’nin araştırma ve eğitim kalitesi bakımından hızlı bir gelişme kaydettiğinin göstergesidir. Bunu gözlemlemek gerçekten harika ve üniversitelerin sıralamalarında daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz” dedi.