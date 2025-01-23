İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2025 yılı Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda genel sıralamada 1001-1200 bandında yer alarak uluslararası düzeyde önemli bir başarı elde etmişti. İGÜ, THE Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması (Subject Rankings) listesinde ilk kez yer alarak iki farklı kategoride önemli bir başarıya daha imza attı.

İGÜ, THE Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2025’te sıralamalarda ilk kez temsil edilme başarısı gösterdi. Üniversite, İşletme ve Ekonomi kategorisinde 601-800, Sosyal Bilimler kategorisinde ise 501-600 bandında yer aldı.

Türkiye üniversiteleri arasında ilk 10’da

“Dünya Üniversitesi” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren üniversite; Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2025 yılı için Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Araştırma Kalitesi alanında ilk 500, genel sıralamada ise 1001-1200 bandında yer alarak başarıya imza atmıştı. THE Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2025’te ise;

İşletme ve Ekonomi alanında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 6’ncı, Türkiye genelinde 10’uncu, dünya sıralamasında ise 601-800 bandında yer alırken; Sosyal Bilimler alanında, vakıf üniversiteleri arasında 3’üncü Türkiye genelinde 5’inci, dünya sıralamasında ise 501-600 bandında konumlandı. Sosyal Bilimler kategorisinin İletişim ve Medya alanında ise Türkiye genelinde 4’üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada yer aldı.

Bu dereceler, üniversitenin yalnızca genel sıralamalarda değil, aynı zamanda belirli akademik alanlarda da etkin bir şekilde konumlandığını ve bu alanlarda güçlü bir varlık gösterdiğini ortaya koydu.

“Küresel ölçekte rekabet gücümüzü artırıyoruz”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması ve THE Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması başarılarıyla ilgili, “Üniversitemizin genel sıralamada yer almasıyla bu yıl ilk kez İşletme ve Ekonomi ile Sosyal Bilimler alanlarında sıralamalarda da yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı, üniversitemizin araştırma kapasitesini, eğitim kalitesini ve uluslararasılaşma vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle Sosyal Bilimler kategorisinde elde edilen 501-600 bandındaki yerimiz, üniversitemizin sosyal bilimler alanındaki akademik gücünü ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırma hedefimizi somutlaştırmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak, eğitimde ve araştırmada mükemmeliyet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Uluslararasılaşma hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Kalite, Akreditasyon ve Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Öztürkcan ise, THE sıralamalarındaki başarıyla ilgili şunları söyledi:

“THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda genel sıralamaya girmek ve ardından THE Awards Asia 2025’teki başarımızın üzerine, THE Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması’nda da yer almak üniversitemiz adına mutluluk verici. Bu başarı, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizde kalite ve uluslararasılaşma hedeflerimize ulaşma yolunda ilerlediğimizin önemli bir göstergesidir.”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin THE sıralamalarında elde ettiği dereceler, üniversitenin küresel ölçekte rekabet edebilir bir yapıya sahip olduğunu ve öğrencilerine sunduğu eğitimde kalite standartlarını ne denli önemsediğini bir kez daha kanıtladı. Üniversite, bu başarılarını gelecekte de sürdürmek için çalışmalarını aralıksız devam ettirme kararlılığında.