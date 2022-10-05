İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, İGÜ’nün araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerlediğini belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi. Açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, İGÜ’nün araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerlediğini belirtti.

İGÜ 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni 4 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli’nin açış konuşmaları ile devam etti. Üniversite İklim Elçisi Emir Dişçeken ve Öğrenci Konseyi Başkanı Talat Canberk Ötümlu da konuşma yaptı. Törene katılan TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bilim Disiplinleri Etkileşimi” konulu, yeni eğitim ve öğretim yılının açılış dersini gerçekleştirdi.

“Önceliğimiz tematik araştırma alanları geliştirmek”

Uluslararasılaşmanın bir üniversite için çok önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, “Türkiye’nin uluslararası akredite edilmiş en fazla programa sahip üniversiteyiz. Bu sayıyı artırarak tüm bölümlerimizi akredite etmek istiyoruz. Üniversitemizde uluslararası öğrenci ve akademisyen sayımız yüksek. Üniversitemizin başarılarını devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu. Üniversite ve sanayi iş birliklerini de hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, “Bölgemizdeki sanayi ile üniversitemiz arasında iş birliği sağlamak bizim için çok önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyoruz ve İGÜ olarak destek vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz tematik araştırma alanlarını geliştirmek. Satpark, Teknopark ve Sosyopark yapılanma çalışmalarımızla araştırma üniversitesi olma vizyonumuzu genişleteceğiz.” dedi.

“Birlikte çalışarak başarıya odaklanmalıyız”

Kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte çalışmak gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Ben, tüm öğrencilerimizi kendi çocuğum gibi görüyorum. Onların başarısı hepimiz için, geleceğimiz için çok önemli. Kaliteli yaşam, kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte çalışarak başarıya odaklanmalıyız.” dedi.

İGÜ’nün gelişen bir üniversite olduğunu belirten TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bilim Disiplinleri Etkileşimi” konulu, yeni eğitim ve öğretim yılının açılış dersini verdi. Sanayi devriminden Endüstri 4.0’a kadar dünyanın değişimi hakkında konuşan Şeker, “Yeni teknolojiler, insanlığın üstesinden gelebileceğine emin olamadığı bir hızda ilerliyor. Dijital devrim mahremiyet, özgürlük ve güvenlik arasında gerilime yol açıyor.” diyerek yükselen teknoloji eğilimlerinin çözüm sağlaması beklenen uygulama alanları ile doğrudan birlikte ele alınarak potansiyel çıktı ve etkilerinin öngörülmesinin gündemde olduğunu belirtti.