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Tüm bu yaşananların ardından Igor Gorgonzola Novara kafilesi, öğlen saatlerinde İstanbul Havaalanı’ndan kalkan uçakla İtalya’ya döndü. Novaralı voleybolcuların oldukça üzgün oldukları görüntülere yansıdı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un da takım arkadaşı olan Julia Ituma’nın cenazesi sabaha karşı 05.30 sıralarında otelin önünde bulundu.

CEV Şampiyonlar Ligi rövanş maçında İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola Novara, Burhan Felek Spor Salonu’ndan karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’e 3-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Mücadelenin ardından ise voleybol camiasını sarsan bir ölüm yaşandı. Novara’nın 18 yaşındaki oyuncusu Ituma, salonun yanında konakladıkları otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit ile dün oynanan maç sonrası 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma’nın konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği Igor Gorgonzola Novara, İtalya’ya döndü.

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